Пушилин назвал главную задачу ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал окончание войны главной задачей ДНР. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Донецке, пишет KP.RU.

В ходе мероприятия он отметил, что у властей ДНР грандиозные планы на будущее. «Первая задача — закончить с войной, с этими негодяями, а дальше поднимать восстанавливать и развивать народное хозяйство», — заявил он.

Ранее в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о намерении ввести на всей территории страны режим чрезвычайного положения на 30 дней. Представитель ведомства Алексей Данилов уточнил, что режим ЧП планируется ввести на всей территории страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО счел, что в случае планируемого «вторжения» в стране незамедлительно введут военное положение.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.