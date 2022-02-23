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Курс рубля снизился

Курс рубля снизился более чем на 1,4 процента

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным торгов, курс рубля снизился по отношению к доллару США и евро. Об этом сообщает ТАСС.

Доллар США торгуется выше 80 рублей, а евро выше 90,7 рубля. Соответственно, российская валюта слабеет более чем на 1,4 процента. Сообщается, что по данным на 15:49 по московскому времени, курс доллара находится на уровне 80,23 рубля (плюс 1,81 процента), курс евро рос до 91,01 рубля (плюс 1,74 процента).

22 февраля курс рубля вырос по отношению к доллару и евро на фоне мягких санкций Евросоюза. Так, курс доллара по данным на 21:42 по московскому времени снизился на 27 копеек, до 79,51 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 90,08 рубля.

Ранее Евросоюз сообщил, что введет санкции против 351 депутата Госдумы, которые голосовали за признание ДНР и ЛНР. Меры также примут против 27 физлиц и юрлиц.

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Никита Савин
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