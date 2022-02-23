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В ФРГ допустили полную остановку «Северного потока-2»

Министр экономики ФРГ Хабек заявил, что СП-2 может быть полностью остановлен

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек допустил, что проект «Северный поток-2» может быть полностью остановлен. Глава ведомства также отметил, что Берлин координирует действия с европейскими и американскими партнерами, передает РИА Новости.

«Это тоже может произойти (полная остановка проекта — прим. «Ленты.ру»). Сегодняшняя мера не является санкционной в узком и строгом смысле слова... Но это все еще возможно. Мы координируемся с европейскими и американскими партнерами», — сказал он в эфире ARD.

Кроме того, в эфире Deutshclandfunk он отметил, что Германия могла бы в будущем отказаться от поставок газа из России, однако сейчас пока далека от этого. Министр добавил, что экономические отношения двух стран переживали и иные кризисы, в связи с чем призвал не спекулировать на этот счет.

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«Имеется возможность для Германии получать газ и другие ресурсы в достаточном количестве помимо импорта из России. Эту возможность следует расширять», — вместе с тем заметил Хабек.

22 февраля Минэкономики Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток-2» по распоряжению канцлера Олафа Шольца. Решение последовало за признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) указами президента России Владимира Путина.

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Алина Гончарова
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