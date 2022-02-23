Посол России посоветовал США заставить Киев сесть за стол переговоров

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США заставить Киев сесть за стол переговоров. Его слова приводятся на странице российского посольства в Facebook.

По мнению посла, вместо того, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров с Донецком и Луганском, Вашингтон решил накачивать Украину оружием. «Белому дому достаточно было заставить официальных представителей Киева сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска. Выигрыш для всех сторон конфликта очевиден», — сказал Антонов.

Ранее Антонов рассказал, что благодаря поддержке США Киев поверил в возможность разрешения конфликта вокруг Украины силовым путем. Помимо этого, российский дипломат отметил, что в течение семи лет Вашингтон поощрял бездействие Киева в вопросе реализации Минских соглашений.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев планирует разрешить кризисную ситуацию дипломатическим путем, однако, если этого не удастся добиться мирными методами, то страна готова сражаться за каждый дюйм своей земли.