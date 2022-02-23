Врач объяснил причины более тяжелого течения температуры у мужчин

Главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников объяснил, по какой причине мужчины более тяжело переносят повышение температуры, чем женщины. Его слова приводит РИА Новости.

По словам врача, женщины по природе более выносливы и терпеливее справляются с болью и недомоганиями, они быстрее восстанавливаются. Мужчины, в свою очередь, сложнее переносят даже простуды, причиной тому наличие вредных привычек с раннего возраста и меньшее внимание к своевременной диспансеризации, что способствует более частому развитию осложнений.

«Считается, что мужчины несколько преувеличивают тяжесть своего состояния, когда болеют. Часто это даже становится предметом легкого подтрунивания над сильным полом. Это объясняют тем, что женщины по природе более выносливы и более терпимо переносят боль и недомогания. Отчасти так и есть», — сказал Тяжельников.

Он пояснил, что женский организм настроен на рождение детей и защищен действием гормонов, поэтому у женщин в фертильном возрасте реже происходят инфаркты и инсульты. Врач добавил, что иммунитет женщины активнее реагирует на патогенные микробы, поэтому легче справляется с вирусными инфекциями.

Тяжельников порекомендовал мужчинам больше уделять внимание здоровью и профилактике, чтобы избежать осложнений, а также отказаться от вредных привычек.

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