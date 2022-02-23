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Среда обитания

Россиянам назвали способ заставить прибраться живущих в антисанитарии соседей

Юрист заявила, что соседей, живущих в антисанитарии, можно заставить сделать уборку

Фото: Aleksander Polyakov/ Globallookpress.com

Управляющий партнер «Легес-бюро» Мария Спиридонова назвала россиянам способ заставить сделать уборку соседей, живущих в антисанитарии. Он этом сообщает РИА Новости.

Юрист отметила, что послужить поводом для принудительного наведения порядка могут неприятный запах, накопление бытового мусора в квартире, наличие гнезд муравьев или тараканов.

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Спиридонова отметила, что жители дома должны написать жалобу в управляющую компанию, региональное отделение Роспотребнадзора или Центра государственного санитарно-эпедимиологического надзора. Тогда соседям вынесут предписание о проведении уборки.

«Если оно не исполняется, жители должны обратиться в региональную администрацию для его передачи в суд, после чего назначается постановление о принудительной уборке помещения», — добавила эксперт.

По словам Спиридоновой, в большинстве случаев наведением порядка будет заниматься частная клининговая компания в присутствии судебных приставов, после чего жильцу будет выставлен счет либо произведено принудительное взыскание через исполнительное производство. Также собственника ждет штраф от 500 до одной тысячи рублей.

Ранее стало известно, что новые правила Минприроды, запрещающие выбрасывать бытовую технику и компьютеры в мусорные баки, будут распространяться только на юрлиц. Жители смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку. В ведомстве подчеркнули, что для россиян за неправильное обращение с отходами штрафы не предусмотрены, а информация о них является ложной.

Марина Совина
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