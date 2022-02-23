Российской экономике предсказали укрепление после санкций

Генеральный директор Sovereign Wealth Management Гэри Королев предсказал укрепление российской экономике в долгосрочной перспективе после введения санкций США. Его слова приводит РИА Новости.

«Санкции, безусловно, усложнят для российской экономики самофинансирование в краткосрочной перспективе, но в более долгосрочной перспективе может быть положительный момент в плане повышения независимости России от западной финансовой системы», — подчеркнул финансист.

По мнению Королева, Россия приобрела иммунитет к рестрикциям после 2014 года, когда они были особенно болезненными. Он добавил, что в краткосрочной перспективе ограничения окажут негативное влияние, но в долгосрочной могут принести развитие альтернативных финансовых ресурсов.

Эксперт также уверен, что санкции не окажут влияния на мировую экономику. По его мнению, меры против суверенного долга, помимо отрицательных факторов, снизят долговую зависимость, что является позитивным моментом.

Ранее Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний.

До этого президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

