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Белый дом оценил вероятность встречи Байдена и Путина

Белый дом заявил, что встреча президентов США и РФ Байдена и Путина не планируется

Фото: Liu Jie/ Globallookpress.com

Белый дом оценил вероятность встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки, таких планов в настоящее время нет, передает РИА Новости.

«На данном этапе это, безусловно, в планах не значится», — подчеркнула официальный представитель.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он проинформировал главу МИД России Сергея Лаврова, что их запланированная на 24 февраля встреча не состоится, поскольку она не имеет смысла.

До этого сообщалось, что на встрече 24 февраля Блинкен и Лавров подготовят вопросы для саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Главы государств приняли предложение французского коллеги Эммануэля Макрона встретиться в Европе. Однако саммит президентов состоится только в том случае, «если Россия не вторгнется на Украину».

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими

Марина Совина
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