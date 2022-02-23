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Зеленский заявил о невозможности предугадать действия России

Владимир Зеленский заявил, что украинская армия готова к любым шагам со стороны России

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил о невозможности предугадать действия России. Запись опубликована на YouTube-канале РБК.

Лидер страны отметил, что украинская армия готова к любым шагам со стороны России.

Ранее политик говорил, что на Украине нет необходимости в полной мобилизации. По его словам, в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов территориальной обороны. Кроме того, он объявил о введении налоговых каникул в государстве.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Донецкая и Луганская народные республики, а также Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах. При этом Киев указал на то, что не планирует наступление в регионе.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

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Евгений Шульгин
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