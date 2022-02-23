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В ЛНР сообщили о взрыве в районе троллейбусного депо

СЦКК в ЛНР сообщил, что в Луганске прогремел взрыв возле троллейбусного депо

Фото: @LPR_JCCC

В Луганске возле троллейбусного депо прогремел взрыв, об этом сообщило в своем Telegram-канале представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В Луганске произошел очередной террористический акт. В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв», — отмечается в заявлении.

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На месте происшествия работают правоохранительные органы и оперативные службы ЛНР. О жертвах и разрушениях не сообщается.

Ранее в ночь с 22 на 23 февраля, в 0:50 на территории телецентра в Донецке произошел взрыв. Как сообщил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов, сработало самодельное взрывное устройство, никто не пострадал. По его словам, произошел теракт, призванный запугать журналистов.

До этого, 21 февраля, у здания представительства Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе прогремел взрыв. В результате пострадал руководитель организации Михаил Филипоненко и его водитель. В Народной милиции ЛНР произошедшее назвали покушением.

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Марина Совина
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