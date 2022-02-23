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Белый дом предупредил Европу о «массовом исходе» беженцев с Украины

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: беженцы с Украины массово направятся в страны Европы

Фото: Paul Zinken / Globallookpress.com

Европу могут наполнить потоки людей с Украины, бегущие от обострения конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет РИА Новости.

По ее словам, США не исключают возможности «массового исхода» беженцев с Украины в страны Европы. Вашингтон призвал регион готовиться к такому развитию событий. «Очевидно, что мы готовимся к возможности крупных гуманитарных потоков, которые могут направиться в Европу и будут иметь разнообразные потребности», — предупредила Псаки.

При этом в США признают, что «дверь для дипломатии по-прежнему остается открытой».

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В понедельник, 21 февраля, Россия признала Луганскую и Донецкую народные республики (ДНР и ЛНР). Как уточнил президент России Владимир Путин, Москва признала их в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей. Путин поручил армии страны обеспечить поддержание мира в республиках.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена Западом до максимума.

Марина Совина
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