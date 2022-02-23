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Курс доллара превысил 81 рубль

Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 23 марта 2020 года

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

В ходе торгов на Московской бирже вечером 23 февраля курс доллара превысил 81 рубль, что произошло впервые с 23 марта 2020 года, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 18:23 американская валюта скорректировалась до 80,68 рубля, рост с начала дня составляет 2,26 процента. Евро вырос на 2,31 процента, до 91,46 рубля.

Российская валюта слабеет на фоне предупреждений о новых санкциях Великобритании, Евросоюза и США, которые последуют в случае, если ситуация вокруг Украины обострится.

Курс доллара от TradingView

Накануне, после первых пакетов санкций, рубль несколько укрепился, поскольку они оказались слабее, чем ожидали инвесторы. Однако 23 февраля пессимизм на рынках возобладал, поскольку никаких свидетельств о готовности к переговорам стороны больше не высказывают.

С начала года на геополитической напряженности рубль потерял около восьми процентов. По данным биржевого терминала Bloomberg, российская валюта вышла на первое место в мире по волатильности, опередив турецкую лиру.

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Платон Щукин
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