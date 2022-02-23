В ходе торгов на Московской бирже вечером 23 февраля курс доллара превысил 81 рубль, что произошло впервые с 23 марта 2020 года, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 18:23 американская валюта скорректировалась до 80,68 рубля, рост с начала дня составляет 2,26 процента. Евро вырос на 2,31 процента, до 91,46 рубля.

Российская валюта слабеет на фоне предупреждений о новых санкциях Великобритании, Евросоюза и США, которые последуют в случае, если ситуация вокруг Украины обострится.

Накануне, после первых пакетов санкций, рубль несколько укрепился, поскольку они оказались слабее, чем ожидали инвесторы. Однако 23 февраля пессимизм на рынках возобладал, поскольку никаких свидетельств о готовности к переговорам стороны больше не высказывают.

С начала года на геополитической напряженности рубль потерял около восьми процентов. По данным биржевого терминала Bloomberg, российская валюта вышла на первое место в мире по волатильности, опередив турецкую лиру.