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В США рассказали о «незаменимой» потере России из-за новых санкций

В США заявили, что Китай не сможет компенсировать России заемные возможности Запада

Фото: Pixabay

Американский чиновник высокого ранга, выступивший на специальном телефонном брифинге для журналистов, рассказал, что после введения новых антироссийских санкций Москва потеряет возможность компенсировать заемные возможности Запада. По его словам, сделать это не удастся даже за счет Китая. Об этом сообщает ТАСС.

«Она даже близко не подходит к тому, чтобы быть заменой западной финансовой системой», — заявил представитель администрации США.

Ранее он отмечал, что США допускают возможность отключения России от системы межбанковских платежей SWIFT. По словам чиновника, это не входит в первую часть пакета санкций, однако продолжает оставаться одной из опций, которую Вашингтон может применить против Москвы.

Ранее президент США объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине.

Марина Совина
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