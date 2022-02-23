На Украине захотели добиться исключения России из ОБСЕ

Украинские депутаты захотели добиться исключения России из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Проект соответствующего постановления об обращении Верховной Рады зарегистрирован на сайте украинского парламента, уточняет РИА Новости.

Отмечается, что автором инициативы стала внефракционный депутат Оксана Савчук. В настоящий момент текст документа отсутствует.

Ранее ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В заявлении отмечается, что решение РФ является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ, а также противоречит Минским договоренностям.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.