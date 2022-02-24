Бербок рассказала о последствиях антироссийских санкций для Германии

Санкции против России и падение рынков на фоне специальной военной операции в Донбассе будут иметь последствия и для Германии. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, цитату приводит РИА Новости.

«Эта война в нашем непосредственном соседнем регионе будет иметь последствия и для нас. Санкции против России, растущие цены, падающие рынки будут иметь обратное влияние на Германию», — признала Бербок. При этом она подчеркнула, что считает принципиально важным ввести антироссийские меры в знак протеста против военной операции в Донбассе.

Бербок также рассказала, что считает нужным вступиться за европейский мир и порядок.

Европейский союз введет жесточайшие санкции против России за проведение военной операции на Украине, пообещал ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. «Европейский союз ответит самым решительным образом... [лидеры ЕС] примут более строгий пакет, самый жесткий пакет санкций, который мы когда-либо применяли», — пообещал дипломат.