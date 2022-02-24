В ДНР сообщили о жертвах среди ополченцев и мирного населения

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о жертвах среди ополченцев и мирного населения. Его слова передает ТАСС.

«Вынужден констатировать, что есть и раненые, есть и погибшие», — заявил он в эфире телеканала «Россия-1».

Глава ДНР также рассказал, что армия республик Донбасса перешла в контрнаступление и у нее уже есть победы. Он уточнил, что на данный момент наиболее «острыми участками» являются горловское направление, Еленовка и окраины Донецка.

Ранее Пушилин заявил о практически полном уничтожении штаба Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе. Он также высказал мнение, что города Донбасса «в самое ближайшее время будут освобождены».

