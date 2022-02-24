Иран обвинил НАТО в провоцировании военной операции в Донбассе

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан обвинил НАТО в том, что действиями альянса была вызвана военная операция в Донбассе, начатая Россией 24 февраля. Его цитирует ТАСС.

«Корень украинского кризиса лежит в провокациях НАТО. Мы не считаем, что переход к войне — это решение. Необходимо установить режим прекращения огня и найти политическое и демократическое решение», — заявил он. Дипломат призвал сосредоточиться на таком решении вопроса.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга отказалась называть ситуацию на Украине российским «вторжением». При этом западные страны придерживаются иной позиции и обвиняют Россию в провокациях и развязывании войны, угрожая ужесточением санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и призвал украинских военных сложить оружие и «идти домой».