«Аэрофлот» приостановил рейсы из Москвы на юг России

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» временно приостановила полеты из Москвы в южные города России — в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и обратно. Об этом пишет РИА Новости.

«Временно прекращено выполнение рейсов "Аэрофлота", запланированных в расписании с 24 февраля до 03:45 2 марта 2022 года по маршрутам из "Шереметьево" в Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь и в обратном направлении», — говорится в заявлении перевозчика.

Отмечается, что данное решение принято в соответствие с сообщением Росавиации о введении временного ограничения на выполнение полетов в ряд аэропортов на юге России. Перевозчик призвал пассажиров отмененных рейсов не прибывать в воздушную гавань и следить за информацией об изменениях в расписании «Аэрофлота» на сайте перевозчика и в официальных аккаунтах компании в социальных сетях.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается на выбор либо вынужденный возврат денежных средств в полном объеме, либо возможность перебронирования билетов на последующие даты или альтернативные маршруты», — заключили в компании.

Ранее сообщалось, что три российские авиакомпании — «Победа», Utair и S7 — пообещали вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы на юг России на фоне ситуации с Украиной.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

