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Разработчик Су-57 начал сборку грузового «Атласа»

В ОКБ «Сухого» начали собирать грузовой транспортный беспилотник «Атлас»

Изображение: МФТИ

В ОКБ «Сухого», которое разработало истребитель Су-57, началась сборка опытного образца беспилотного самолета вертикального взлета «Атлас», предназначенного для транспортировки грузов в удаленные районы без аэродромов, пишут «Известия».

«За счет восьми взлетных винтов самолет поднимается до нужной высоты. В это время у него включается толкающий винт, с помощью которого он разгоняется и переходит в горизонтальный полет, как самолет», — сказал руководитель проекта Евгений Рубцов.

Размах крыла «Атласа» — более одиннадцати метров. Длина — более семи метров. Изделие получило электродвигатели вертикального взлета, питающиеся от аккумуляторных батарей, и двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине. Средняя скорость беспилотника — более 250 километров в час, грузоподъемность — более 200 килограммов, объем грузового отсека — 2 кубических метра.

В июле 2021 года ведущий программист авиационного завода (КнААЗ) имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре Валерий Тимохин заявил, что данное предприятие, занимающееся серийным выпуском Су-57, работает над проектом сборки, покраски и технического контроля истребителей, предполагающим использование технологий дополненной реальности.

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Иван Потапов
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