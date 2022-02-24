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Армия ДНР заявила об ударах по позициям ВСУ из всех доступных средств

Представитель Народной милиции ДНР: республика использует все доступные средства поражения

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики (ДНР) наносят удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии соприкосновения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

По его словам, ДНР использует все доступные им средства поражения.

Ранее Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. торые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Варвара Кошечкина
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