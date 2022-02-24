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Германия эвакуировала сотрудников посольства на Украине

В МИД Германии сообщили об эвакуации сотрудников посольства в Киеве
Здание посольства Германии в Киеве

Здание посольства Германии в Киеве. Фото: Public Domain / Wikimedia

Сотрудники посольства ФРГ в Киеве были эвакуированы. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает РИА Новости.

По словам главы МИД ФРГ, соответствующее решение она приняла еще вечером 23 февраля. Бербок также добавила, что ведомство рассматривает возможность возобновления работы посольства из Львова или «откуда-то еще».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал украинских военных сложить оружие и «идти домой».

Позднее российское Министерство обороны сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, а Верховная Рада проголосовала за утверждение указа президента республики Владимира Зеленского о введении военного положения на всей территории страны.

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Георгий Нестеров
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