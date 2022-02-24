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Минкульт Украины сообщил о подготовке музейных экспонатов к эвакуации

На Украине ценные музейные объекты подготовили к эвакуации
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Минкульт Украины

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о подготовке музейных экспонатов к эвакуации. Соответствующее заявление появилось в Facebook-аккаунте Минкульта.

В нем отмечается, что ценные объекты будут перевозить в случае необходимости. «Все экспонаты упакованы согласно требованиям их сохранности. Работает охрана. Самые ценные объекты готовы к эвакуации. Как только в этом возникнет потребность, самые ценные экспонаты будут эвакуированы», — говорится в публикации.

Ранее в четверг МИД Украины сообщил, что начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы. «МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве», — сказано в заявлении министерства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.

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Евгений Шульгин
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