Минкульт Украины сообщил о подготовке музейных экспонатов к эвакуации

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило о подготовке музейных экспонатов к эвакуации. Соответствующее заявление появилось в Facebook-аккаунте Минкульта.

В нем отмечается, что ценные объекты будут перевозить в случае необходимости. «Все экспонаты упакованы согласно требованиям их сохранности. Работает охрана. Самые ценные объекты готовы к эвакуации. Как только в этом возникнет потребность, самые ценные экспонаты будут эвакуированы», — говорится в публикации.

Ранее в четверг МИД Украины сообщил, что начал эвакуацию сотрудников посольства из Москвы. «МИД Украины отозвал в Киев временного поверенного в делах Украины в Российской Федерации Василия Покатило для проведения консультаций и начал эвакуацию украинского посольства в Москве», — сказано в заявлении министерства.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с РФ.