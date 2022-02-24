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Сообщение об уничтоженной на Украине технике России оказалось недостоверным

Информация об уничтожении на Украине российских танков не подтвердилась

Фото: Сергей Пивоваров / Reuters

Сообщение о том, что на Украине была уничтожена техника вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), оказалось недостоверным.

Telegram-канал «Думская — новости Одессы» 24 февраля опубликовал пост с двумя фотографиями подбитых танков. «Появились первые фото уничтоженной техники ВС РФ», — говорилось в сообщении. Какие-либо доказательства этому заявлению не приводились.

Однако информация об уничтожении российских танков не подтвердилась. Опубликованные в Telegram-канале «Думская — новости Одессы» снимки с техникой были размещены на портале украинского информагентства УНИАН еще в 2015 году.

Министерство обороны России ранее также опровергло сообщения о потерях российских самолетов и бронетехники в ходе операции по защите Донбасса. Помимо того, в ведомстве заявили, что военнослужащие Украины массово покидают позиции, бросая вооружение.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. Лидер государства заявил, что ответ будет незамедлительным.

Олег Давыдов
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