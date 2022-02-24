Посол Великобритании заявила о неспровоцированной атаке против Украины

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что на Украине происходит неспровоцированная атака против мирной страны. Об этом она написала в Twitter.

«Сейчас происходит совершенно ничем не вызванное нападение на мирную страну. Я в ужасе. То, что вы готовились и думали об этой возможности в течение недель и месяцев, не означает, что это не шокирует, когда происходит на самом деле», — заявила Симмонс.

Ранее президент США Джо Байден выступил с обращением по ситуации в Донбассе и заявил, что вместе с НАТО жестко ответит на действия России. Он отметил, что президент России Владимир Путин выбрал войну, которая «приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям» и назвал атаку российских военных неспровоцированной и неоправданной.