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Посол Великобритании заявила о неспровоцированной атаке против Украины

Посол Великобритании Симмонс: на Украине происходит ничем не вызванное нападение

Фото: @MelSimmonsFCDO

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что на Украине происходит неспровоцированная атака против мирной страны. Об этом она написала в Twitter.

«Сейчас происходит совершенно ничем не вызванное нападение на мирную страну. Я в ужасе. То, что вы готовились и думали об этой возможности в течение недель и месяцев, не означает, что это не шокирует, когда происходит на самом деле», — заявила Симмонс.

Ранее президент США Джо Байден выступил с обращением по ситуации в Донбассе и заявил, что вместе с НАТО жестко ответит на действия России. Он отметил, что президент России Владимир Путин выбрал войну, которая «приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям» и назвал атаку российских военных неспровоцированной и неоправданной.

Марина Совина
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