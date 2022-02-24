Тысячи украинских граждан приехали в Молдавию

В Молдавию прибыли тысячи украинских граждан. Власти республики организовали для них лагеря временного размещения. Об этом сообщает молдавский президент Майя Санду в Twitter.

«Первые украинские граждане приехали в Молдавию, сегодня более 4000 случаев. Наши границы открыты для граждан Украины, кому необходим безопасный транзит или убежище», — написала Санду.

Лагеря для размещения украинцев развернуты у села Паланка и города Окница, сообщила лидер страны. Эти приграничные населенные пункты расположены вплотную к молдавско-украинской границе на юге и севере республики соответственно. От Паланки до Одессы всего 60 километров.

На фоне проходящей операции по демилитаризации Украины президент Молдавии объявила о готовности принять беженцев с территории восточного соседа. Санду рассказала, что пункты пропуска на границе работают в расширенном режиме с дополнительным персоналом.

Тем временем группа депутатов Верховной Рады призвала президента Украины Владимира Зеленского немедленно начать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.