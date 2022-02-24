Путин заявил о подготовке России к санкциям из-за ситуации в Донбассе

В России готовились к санкциям из-за происходящего в Донбассе. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время время встречи с предпринимателями, передает ТАСС.

«Мы все, да и вы, понимаем, в каком мире живем, и готовились к тому, что сейчас происходит, с точки зрения рестрикций и санкционной политики», — сказал он.

Ранее в ходе встречи Путин заявил, что операция в Донбассе является вынужденной мерой, так как России не оставили шансов поступить по-другому. По его словам, возникли риски в сфере безопасности, на которые невозможно было отреагировать другими средствами.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса утром 24 февраля. Глава государства призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.