В России появился комикс на ханты языке

В Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) появился комикс на ханты языке. Книгу распространили в школах района, сообщает «Север-Пресс».

Автор сборника комиксов «Ханты сказки» Иван Сандрин реализовал свой проект «Ханты монсь» на средства грантов, которые он получил на районном форуме «Наше время», а также на форуме молодежи коренных малочисленных народов «Российский Север».

По словам мужчины, в его планах создать мультфильм на ханты языке, который будет основываться на его комиксах. Он уже познакомил учеников Мужевской школы со своим творением, а также передал учреждению несколько экземпляров. В остальные школы района сборник отправили почтой.

Ранее автор проекта по записи старинных самобытных и современных ненецких песен Илья Сэротэтто заявил, что в ЯНАО на звуковой рекордер записали три первые этнические песни коренных народов региона.