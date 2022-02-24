Популярная в 1950-х годах стрижка стала трендом у молодежи

Молодежь полюбила популярную в прошлом веке стрижку и запустила новый модный тренд. Об этом сообщает Glamour.

Речь идет о стрижке в стиле Twee (британский термин, означающий «чрезмерно милый и чудаковатый», является искаженным детским произношением слова sweet («милый»), — прим. «Ленты.ру»). Для ее формы характерны волосы средней длины с едва заметными слоями и челка, достигающая уровня бровей. Согласно материалу, такая прическа была популярна в 1950-х годах.

Парикмахер из Колумбии Колисса Ноул объяснила, что в действительности ретро-стрижка Twee никогда не выходила из моды. «Эта тенденция никогда не исчезнет. Просто сейчас о ней стали чаще говорить в социальных сетях. Есть люди, которые всю жизнь ходят с такой прической и не считают нужным заявлять об этом подобным образом», — заявила она.

Стилист из Нью-Йорка Луис Миллер, в свою очередь, отметил, что популярность описанной прически обусловлена явлением модной цикличности (повторение одних и тех же тенденций через определенный промежуток времени — прим. «Ленты.ру»). «Тренды возвращаются снова и снова. В 2020 и 2021 годах все ходили со стрижками в стиле 1970-х и 2000-х годов. Логично предположить, что вскоре все захотят вернуть эстетику 2010-х годов», — подчеркнул эксперт.

В январе одежда в «старческом» стиле стала трендом у молодежи. Согласно материалу, подростки полюбили винтажные вещи в стиле 1960-х и 1970-х годов, популярные у старшего поколения. Среди них яркие колготки, большие воротники, платья-сорочки, кардиганы, блузки и банты. В качестве обуви девушки выбирают балетки и туфли Мэри Джейн (с закругленным мыском и ремешком на подъеме).