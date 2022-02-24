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Джонсон призвал Запад к политической изоляции Путина

Борис Джонсон заявил о «немыслимых последствиях» бездействия Запада в ситуации на Украине

Фото: Globallookpress.com

Страны Запада должны добиться политической и экономической изоляции президента России Владимира Путина. К этому призвал западные страны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне ситуации на Украине, передает ТАСС.

По информации агентства, британский премьер заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу о «немыслимых последствиях» бездействия Запада в текущей ситуации на Украине.

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Виктория Кондратьева
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