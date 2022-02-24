Джонсон призвал Запад к политической изоляции Путина

Страны Запада должны добиться политической и экономической изоляции президента России Владимира Путина. К этому призвал западные страны премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне ситуации на Украине, передает ТАСС.

По информации агентства, британский премьер заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу о «немыслимых последствиях» бездействия Запада в текущей ситуации на Украине.