Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Вице-премьер Канады заговорила по-русски после объявления санкций

Вице-премьер Канады Фриланд после объявления санкций против РФ обратилась к россиянам
Христя Фриланд

Христя Фриланд . Фото: Blair Gable / Reuters

Вице-премьер Канады Христя Фриланд после объявления о новых санкциях против России заговорила по-русски. Об этом пишет РИА Новости.

«И моим друзьям в России я хочу сказать прямо и четко: наша ссора не с российским народом, а с президентом [Владимиром] Путиным и с теми, кто его окружает и поддерживает, с теми, кто сделал кровавый выбор атаковать суверенную демократическую страну», — заявила она.

Перед этим политик обратилась к гражданам Украины со словами «Ще не вмерла Україна» («Не погибла еще Украина» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что под новые санкции попали члены Совета Безопасности России, главы Минфина, Минобороны и Минюста.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США введут дополнительные санкции против России
Молдавия ввела режим ЧП из-за ситуации в Донбассе
Байден заявил о стремлении Путина воссоздать Советский союз
Россияне сравнили столичный боулинг времен СССР с «Макдональдсом»
Байден заявил о нежелании Европы отключать Россию от SWIFT
Минфин США раскрыл подробности о санкциях против России
Власти Крыма объявили об окончании водной блокады полуострова
Байден сравнил санкции США против России с отключением от SWIFT
Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области
Вице-премьер Канады заговорила по-русски после объявления санкций
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.