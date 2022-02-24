Вице-премьер Канады заговорила по-русски после объявления санкций

Вице-премьер Канады Христя Фриланд после объявления о новых санкциях против России заговорила по-русски. Об этом пишет РИА Новости.

«И моим друзьям в России я хочу сказать прямо и четко: наша ссора не с российским народом, а с президентом [Владимиром] Путиным и с теми, кто его окружает и поддерживает, с теми, кто сделал кровавый выбор атаковать суверенную демократическую страну», — заявила она.

Перед этим политик обратилась к гражданам Украины со словами «Ще не вмерла Україна» («Не погибла еще Украина» — прим. «Ленты.ру»).

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что под новые санкции попали члены Совета Безопасности России, главы Минфина, Минобороны и Минюста.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

