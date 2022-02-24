Экономист оценил шансы Банка России удержать курс рубля

У Центрального банка (ЦБ) высокие шансы удержать курс рубля, так как он предпринял для этого адекватные и своевременные меры, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Банк России объявил о мерах по стабилизации российского финансового рынка. Было принято решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору. Кроме того, ЦБ ввел запрет на короткие продажи на российском рынке.

«Дело в том, что фундаментально внутренних глубинных причин, чтобы рубль терял позиции по отношению к доллару, не существует. Тем не менее этот скачок курса доллара по отношению к рублю — это психоэмоциональная реакция рынка на негативные, тревожные события. Поскольку это именно психоэмоциональные, а не глубинные экономические факторы лежат в основе, значит, они могут лечиться такими средствами», — отметил Беляев

По мнению экономиста, меры ЦБ направлены не только на снижение курса доллара по отношению к рублю, но и на пресечение спекулятивных действий, а также недопущение паники и неконтролируемых последствий на рынке.

Ранее на Московской и Санкт-Петербургской биржах остановили торги. Мосбиржа сообщила, что котировки рубля, акций и фьючерсов уперлись в установленные биржей границы. В начале утренней сессии российский фондовый рынок снизился более чем на 11 процентов.

