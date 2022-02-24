ЛНР начала операцию по освобождению Луганской области

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) объявила о начале операции по освобождению территорий Луганской области, подконтрольных украинским властям. Об этом заявил официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко, пишет ТАСС.

По его словам, огонь ведется только по военным объектам, местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины.

Филипоненко заверил, что мирному населению ничего не угрожает. Кроме того, представители республики призвали украинских военнослужащих сложить оружие и не выполнять приказы командования.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. В ответ лидер США Джо Байден обвинил РФ в «неоправданной атаке на украинский народ».

В понедельник, 21 февраля Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР независимыми государствами, он объяснил это отказом Украины выполнять Минские соглашения.