Суд запретил россиянке выселять надоевшего любовника из квартиры

Суд в Тюменской области запретил местной жительнице выселять из квартиры надоевшего любовника. Жилье не приватизировано, и ранее женщина добровольно прописала сожителя у себя, назвав его членом семьи, пишет «Российская газета».

Россиянка пыталась выселить мужчину из муниципальной квартиры в селе Степное. Она через суд потребовала снять его с регистрационного учета, объяснив просьбу испортившимися отношениями с бывшим любовником. Мужчина якобы злоупотребляет спиртным, устраивает скандалы и оскорбляет ее.

Но суд встал на сторону предполагаемого дебошира. В ходе судебного заседания выяснилось, что женщина ранее не обращалась с официальными жалобами на действия сожителя. Тот в свою очередь заявил, что у него нет другого жилья. «По закону члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности», — пояснили в суде.

Ранее в Перми судебные приставы пригрозили выселением из квартиры женщине, которая довела жилое помещение до антисанитарного состояния. Россиянка и ее сын осложнили жизнь соседям — жуткий запах, исходящий из квартиры, затруднял передвижение по подъезду. Семье дали месяц на уборку.