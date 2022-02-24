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Суд запретил россиянке выселять надоевшего любовника из квартиры

В Тюменской области суд запретил местной жительнице выселять из квартиры сожителя

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Тюменской области запретил местной жительнице выселять из квартиры надоевшего любовника. Жилье не приватизировано, и ранее женщина добровольно прописала сожителя у себя, назвав его членом семьи, пишет «Российская газета».

Россиянка пыталась выселить мужчину из муниципальной квартиры в селе Степное. Она через суд потребовала снять его с регистрационного учета, объяснив просьбу испортившимися отношениями с бывшим любовником. Мужчина якобы злоупотребляет спиртным, устраивает скандалы и оскорбляет ее.

Но суд встал на сторону предполагаемого дебошира. В ходе судебного заседания выяснилось, что женщина ранее не обращалась с официальными жалобами на действия сожителя. Тот в свою очередь заявил, что у него нет другого жилья. «По закону члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности», — пояснили в суде.

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Нина Ташевская
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