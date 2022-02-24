Зеленский обратился к Франции за финансовой поддержкой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к Франции за финансовой помощью. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте украинского лидера.

Зеленский поблагодарил французского коллегу Эммануэля Макрона за уже предоставленную помощь в сфере обороны. Он также призвал Францию как страну, председательствующую в Совете ЕС, оказать Украине макрофинансовую поддержку.

Ранее Киев запросил заседание СБ ООН из-за обращения Донецкой и Луганской народных республик к России за военной помощью. Как объяснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, данное обращение администраций ДНР и ЛНР является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью.