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Зеленский обратился к Франции за финансовой поддержкой

Зеленский обратился к председательствующей в Совете ЕС Франции за макрофинансовой помощью
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к Франции за финансовой помощью. Соответствующее сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте украинского лидера.

Зеленский поблагодарил французского коллегу Эммануэля Макрона за уже предоставленную помощь в сфере обороны. Он также призвал Францию как страну, председательствующую в Совете ЕС, оказать Украине макрофинансовую поддержку.

Ранее Киев запросил заседание СБ ООН из-за обращения Донецкой и Луганской народных республик к России за военной помощью. Как объяснил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, данное обращение администраций ДНР и ЛНР является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью.

Ксения Назарова
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