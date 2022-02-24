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Макрон поговорил с Зеленским и оценил его хладнокровие

Президент Франции Макрон подтвердил поддержку Киеву в разговоре с Зеленским
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: EPA-EFE / IAN LANGSDON / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил поддержку Киеву. Об этом сообщает Reuters.

Французский лидер в очередной раз подтвердил свою поддержку суверенитету Украины и территориальной целостности страны. Кроме того, Макрон «высоко оценил хладнокровие президента Украины в нынешней ситуации», передает агентство.

Отмечается, что поддержка, которую Европейский союз может оказать Украине, будет включена в повестку дня заседания Европейского совета, которое состоится 24 февраля.

Ранее Зеленский сообщил, что обратился председательствующей в Совете ЕС Франции за макрофинансовой помощью. Украинский лидер также поблагодарил Эммануэля Макрона за уже предоставленную помощь в сфере обороны.

Ксения Назарова
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