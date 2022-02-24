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Минобороны объявило о начале спецоперации в Донбассе по указу Путина

Минобороны РФ объявило о начале спецоперации по защите ДНР и ЛНР

Фото: Минобороны РФ / Reuters

Вооруженные силы России приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по указу президента Владимира Путина. Об этом заявили «Ленте.ру» в Минобороны.

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, утром 24 февраля народные милиции ДНР и ЛНР провели мобилизацию и создали группировки войск. «В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил», — сказал он.

Уточняется, что ДНР удалось продвинуться до трех километров при наступлении на Волноваху, а ЛНР — на полтора километра в направлении населенного пункта Счастье. По данным Минобороны, подразделения Вооруженных сил Украины обстреливают мирные города Донбасса, есть жертвы среди гражданского населения республик.

«Вооруженные силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят», — заявил Конашенков и подчеркнул, что ВС России не наносят ударов по городам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Варвара Кошечкина
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