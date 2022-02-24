Россиянам предложили тысячи дополнительных мест в поездах из южных городов

В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) организовали тысячи дополнительных мест для россиян, которые не могут улететь из южных городов страны из-за ситуации в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, согласно информации источника, в четверг, 24 февраля, туристам предложили более 3,6 тысячи дополнительных мест в поездах, отправляющихся с южных вокзалов в Москву.

Кроме того, в РЖД заявили, что будут готовы предложить еще пять тысяч мест для пассажиров в пятницу. Также уточняется, что назначены дополнительные составы в сообщении из Краснодара, Анапы, Адлера, Ростова-на-Дону, Белгорода, Новороссийска.

«Удвоена "Ласточка" № 822С Имеретинский Курорт — Краснодар 1 отправлением 24 февраля, а также включаются дополнительные вагоны в существующие графиковые поезда», — добавили в представительстве компании.

Ранее РЖД сообщали, что ведут работу по запуску дополнительных поездов из городов юга России. В пресс-службе уточняли, что цены на билеты будут зафиксированы, чтобы рост спроса не сказывался на стоимости проезда для пассажиров.

24 февраля стало известно, что рейсы из нескольких аэропортов юга России были приостановлены из-за спецоперации в Донбассе. В их число вошли Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь и другие.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению страны ничего не угрожает.