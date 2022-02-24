Стало известно о нежелании Европы вводить санкции против Путина

Американская газета New York Times сообщила, что послы Европейского союза решили не вводить санкции против президента России Владимира Путина из-за ситуации в Донбассе. В материале издание сослалось на дипломатов, принявших участие в предварительных переговорах.

По данным NYT, несколько стран-участниц союза во главе с Германией выступили за то, чтобы готовящиеся антироссийские санкции не коснулись лично Путина. Кроме того, как заявляет издание, ФРГ предложила не вводить санкции против министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В комментарии изданию немецкий дипломат объяснил нежелание включать в санкционный список высшее руководство страны тем, что считает необходимым сохранить каналы для диалога.

Ранее Внешнеполитическая служба Евросоюза вызвала представителя России при ЕС Владимира Чижова в связи с ситуацией на Украине. Его проинформировали, что на внеочередном заседании Евросовета будут определены меры, которые примут в ответ на действия России. В ЕС заверили, что он будет включать «новый, жесткий пакет ограничительных мер, как отраслевых, так и индивидуальных, полностью скоординированных с трансатлантическими партнерами ЕС и единомышленниками».

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет жесточайшие санкции против России. По словам Борреля, это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся.

24 февраля президент России принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что военная операция Москвы в Донбассе нацелена на предотвращение глобальной войны.