В бундестаге рассказали о вероятности военного конфликта НАТО и России

Вероятность военного конфликта между Россией и НАТО из-за ситуации на Украине близка к нулю, войны не будет, заявила глава комитета по обороне в бундестаге ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает агентство РИА Новости.

«Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть», — рассказала председатель комитета.