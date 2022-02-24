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В бундестаге рассказали о вероятности военного конфликта НАТО и России

Глава комитета бундестага ФРГ по обороне заявила, что войны НАТО с Россией не будет

Фото: Globallookpress.com

Вероятность военного конфликта между Россией и НАТО из-за ситуации на Украине близка к нулю, войны не будет, заявила глава комитета по обороне в бундестаге ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман, сообщает агентство РИА Новости.

«Украина не является членом НАТО, военного противостояния между НАТО и Россией не должно быть», — рассказала председатель комитета.

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Дмитрий Сотак
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