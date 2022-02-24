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ФСБ показала видео с попавшим под обстрел со стороны Украины судном

ФСБ показала видео повреждений на борту гражданского судна после обстрела со стороны ВСУ

ФСБ показала видео с гражданским судном, попавшим под обстрел со стороны Вооруженных сил (ВС) Украины. Кадры в четверг, 24 февраля, обнародовал ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Азовском море два российских гражданских грузовых судна подверглись ракетному удару Вооруженных сил Украины. На борту одного из судов был пожар. На видеозаписи видны разрушения и повреждения пришвартованного судна и надписи на нем: «СГВ флот» и «Санкт-Петербург».

По предварительной информации, на борту получившего повреждения нефтегруза вспыхнул пожар, а член команды был тяжело ранен. Его эвакуировали на пограничных сторожевых катерах погрануправления ФСБ, которые оперативно выдвинулись к месту бедствия для оказания помощи.

Леонид Микуляк
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