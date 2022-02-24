Путин исключил возможность ядерного оружия на Украине

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о возможности пересмотра Украиной своего отказа от ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Путин отметил, что Россия не позволит Киеву пойти на такой шаг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции 20 февраля заявил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом. Тем не менее, после этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что страна не планирует создавать ядерное оружие и восстанавливать ядерный арсенал.

