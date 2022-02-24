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Путин исключил возможность ядерного оружия на Украине

Путин о заявлениях про ядерное оружие на Украине: Россия не позволит этого сделать
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления о возможности пересмотра Украиной своего отказа от ядерного оружия. Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам, которое транслировалось в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Путин отметил, что Россия не позволит Киеву пойти на такой шаг.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции 20 февраля заявил, что Киев может пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотренный Будапештским меморандумом. Тем не менее, после этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что страна не планирует создавать ядерное оружие и восстанавливать ядерный арсенал.

Марина Совина
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