РПЛ и РФС заявили о переносе матчей 19-го тура чемпионата России

Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-лига (РПЛ) объявили о переносе матчей «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» 19-го тура чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, где в связи с распоряжением Росавиации приостановлена работа аэропортов, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно», — говорится в заявлении. При этом отмечается, что встречи, запланированные в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге, пройдут по расписанию.

19-й тур чемпионата России станет первым после зимней паузы. Его матчи должны начаться в субботу, 26 февраля.

24 февраля в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы. Также сообщалось, что на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса были отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.

