Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Лацио
2:2
Завершен
Порту
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Олимпиакос
0:3
Завершен
Аталанта
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Динамо З
1:0
Завершен
Севилья
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Реал Сосьедад
1:3
Завершен
РБ Лейпциг
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Партизан
2:1
Завершен
Спарта П
Лига конференций|1/16 финала. 2-й матч
Спорт

РПЛ и РФС заявили о переносе матчей 19-го тура чемпионата России

РПЛ и РФС заявили о переносе матчей 19-го тура чемпионата России в Ростове и Краснодаре

Фото: Globallookpress.com

Российский футбольный союз (РФС) и Российская Премьер-лига (РПЛ) объявили о переносе матчей «Краснодар» — «Локомотив» и «Ростов» — «Крылья Советов» 19-го тура чемпионата страны. Об этом сообщается на сайте лиги.

«Встречи в Ростове-на-Дону и Краснодаре, где в связи с распоряжением Росавиации приостановлена работа аэропортов, перенесены. Новые даты и время проведения этих матчей будут опубликованы дополнительно», — говорится в заявлении. При этом отмечается, что встречи, запланированные в Москве, Нижнем Новгороде, Химках, Сочи, Грозном и Санкт-Петербурге, пройдут по расписанию.

19-й тур чемпионата России станет первым после зимней паузы. Его матчи должны начаться в субботу, 26 февраля.

24 февраля в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы. Также сообщалось, что на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса были отменены все рейсы из ростовского аэропорта Платов.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
США введут дополнительные санкции против России
В США рассказали о смертоносном китайском J-20
Страны НАТО проведут виртуальный саммит по ситуации в Донбассе
Польша запретила вещание российских телеканалов на своей территории
РПЛ и РФС заявили о переносе матчей 19-го тура чемпионата России
Россияне предложили снести «собачью будку» у московской высотки
США расширили санкции против госдолга России
На Украине заявили о потере контроля над островом Змеиный
Минфин США раскрыл подробности санкций в отношении российских банков
Путин объяснил Макрону решение провести военную операцию в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.