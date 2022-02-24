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В Турции заявили о попадании бомбы в турецкий корабль в Черном море

В Турции сообщили о попадании бомбы в корабль, следовавший из Одессы в Румынию

Фото: Vadim Ghirda / AP

В турецкий корабль в Черном море, следовавший из Одессы в Румынию, попала бомба. Об этом сообщает турецкий канал NTV.

Обошлось без жертв и пострадавших. Бомба попала в турецкое судно под флагом Маршалловых островов. Корабль потерпел удар в 50 милях южнее Одессы. На борту находились восемь турецких, 11 филиппинских и 11 украинских военнослужащих.

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22 февраля

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в Анкаре в связи с ситуацией на Украине. Турецкий лидер поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности. «Турция вновь призывает Россию и Украину решить все противоречия путем диалога в рамках Минских соглашений», — заявил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Анжелика Бережная
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