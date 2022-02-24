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Эрдоган созвал Совет безопасности Турции в связи с ситуацией на Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган созвал экстренное заседание Совета безопасности

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в Анкаре в связи с ситуацией на Украине, сообщает турецкий канал NTV.

Заседание пройдет в президентском дворце в 11:00 (мск), помимо представителей правоохранительных ведомств в нем примут участие министр обороны Турции Хулуси Акар и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

24 февраля президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор после объявления о начале российской специальной военной операции в Донбассе.

Ранее президент Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса. Глава государства также обратился к внешним враждебным силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Дмитрий Сотак
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