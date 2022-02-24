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Новость о смерти королевы Елизаветы II опровергли

Утверждения о смерти британской королевы в блоге Hollywood Unlocked оказались ложью
Елизавета II

Елизавета II. Фото: Frank Augstein / Reuters

Новость о смерти британской королевы Елизаветы II, распространенное блогом Hollywood Unlocked, оказалась ложью. Об этом пишет издание The Guardian.

22 февраля Hollywood Unlocked объявил, что Елизавета II скончалась. «Ожидалось, что она будет присутствовать на свадьбе редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула, но ее нашли мертвой», — говорилось в публикации.

Создатель Hollywood Unlocked, бывший участник реалити-шоу Love & Hip Hop Джейсон Ли, рассказал Buzzfeed News, что узнал о смерти королевы от одного из гостей свадьбы. Он продолжил стоять на своем даже после того, как его утверждения опровергли в прессе.

1. Я никогда не врал. 2. Я никогда не ошибался. 3. Я верю своим источникам. 4. Я пока не видел официального заявления дворца, что это не так.

Джейсон Лиоснователь Hollywood Unlocked

Возможной причиной слухов, по версии Buzzfeed News, была смерть лидера группы Queens of the Stone Age («Королевы каменного века») Марка Ланегана, который умер именно 22 февраля. Среди приглашенных на свадьбу Эннинфула были люди, которые могли его знать, а слово «Королева» в названии музыкального коллектива могло повлечь путаницу.

95-летняя королева Елизавета II болеет COVID-19. По официальным сообщениям, она продолжает работать с государственными документами и отвечать на письма под присмотром врачей. Ее болезнь протекает в легкой форме. 23 февраля она провела традиционное еженедельное совещание с Борисом Джонсоном по телефону.

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Согласно действующему в Великобритании протоколу, первыми о смерти монарха узнают члены британского правительства: информация будет передана им в виде кодового слова. Затем о случившемся сообщат телерадиокорпорации «Би-би-си» и новостному агентству Press Association. После этого на воротах Букингемского дворца вывесят официальное объявление.

Олег Парамонов
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