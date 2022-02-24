На Украине сообщили о ракетных ударах по военным штабам и аэродромам

По украинским военным штабам и аэродромам были нанесены ракетные удары. Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

Советник главы МВД республики заявил, что удары были нанесены по центрам военного управления, аэродромам и военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Он также отметил, что на границе Украины идут артиллерийские обстрелы.

«С сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность», — добавил Геращенко.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Позднее из ряда украинских городов стали поступать сообщения о взрывах, а президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.