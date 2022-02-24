Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине сообщили о ракетных ударах по военным штабам и аэродромам

Советник главы МВД Украины Геращенко заявил о ракетных ударах по военным штабам

Фото: Anadolu Agency / Getty Images

По украинским военным штабам и аэродромам были нанесены ракетные удары. Об этом советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил на своей странице в Facebook.

Советник главы МВД республики заявил, что удары были нанесены по центрам военного управления, аэродромам и военным складам в Киеве, Харькове и Днепре. Он также отметил, что на границе Украины идут артиллерийские обстрелы.

«С сегодняшнего дня в мире новая геополитическая реальность», — добавил Геращенко.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

Позднее из ряда украинских городов стали поступать сообщения о взрывах, а президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об ударах по военным аэродромам Украины
В Киеве зазвучала сирена воздушной тревоги
Шольц заявил об ужасном дне для Украины и всей Европы
В граничащем с Украиной российском регионе отменили занятия в школах и детсадах
В МВД ЛНР объявили о боевых действиях в районе подконтрольного Украине города
Доктор Мясников предупредил об опасности приема популярного микроэлемента
В Госдуме заявили об отсутствии планов по захвату Украины
Армия ДНР заявила об ударах по позициям ВСУ из всех доступных средств
Трамп прокомментировал военную операцию России в Донбассе
Минобороны России опровергло нанесение ударов по городам Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.