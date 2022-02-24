Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Быстрый разгром украинских систем ПВО объяснили

Военный историк Юлин объяснил быстрый разгром украинских ПВО устарелостью техники

Фото: Carlos Barria / Reuters

Быстрый разгром российскими военными украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) объясняется устарелостью их систем и отсутствием модернизаций у комплексов, оставшихся еще с советского периода, уверен военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно уступают России в военно-техническом плане.

«Украина сильно уступает России в военно-техническом плане. Ситуация с вооруженными силами там гораздо хуже, чем у нас, мощных ПВО не было никогда, все базировалось на немодернизированных комплексах, оставшихся с советского периода», — объяснил Юлин.

Минобороны России сообщило о выведении из строя военной инфраструктуры Украины, в том числе военных аэродромов. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России заявили о подавлении противовоздушной обороны ВСУ
Россиянка открыла стрельбу в метро
В Крыму заявили об отсутствии попаданий боеприпасов на территорию полуострова
Описана возможная реакция Запада на военную спецоперацию России
Захарова отреагировала на включение в санкционный список ЕС
Женщина решила найти дедушку и раскрыла тайну своего происхождения
В ЛНР сообщили о двух сбитых украинских бомбардировщиках
Су-27 ВВС Украины улетел в Румынию
Задержанного ФСБ со взяткой полковника МВД отправили в СИЗО
Торги на Мосбирже открылись снижением
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.