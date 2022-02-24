Быстрый разгром украинских систем ПВО объяснили

Быстрый разгром российскими военными украинских сил противовоздушной обороны (ПВО) объясняется устарелостью их систем и отсутствием модернизаций у комплексов, оставшихся еще с советского периода, уверен военный историк Борис Юлин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно уступают России в военно-техническом плане.

«Украина сильно уступает России в военно-техническом плане. Ситуация с вооруженными силами там гораздо хуже, чем у нас, мощных ПВО не было никогда, все базировалось на немодернизированных комплексах, оставшихся с советского периода», — объяснил Юлин.

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