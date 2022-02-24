Военный эксперт рассказал про будущее украинской армии после операции России

Украинской армии вряд ли удастся быстро восстановиться после специальной операции России по демилитаризации. Таким мнением о будущем военной инфраструктуры Украины в беседе с «Лентой.ру» поделился военный эксперт Алексей Леонков.

Специалист рассказал, что в ходе российской операции на Украине были разрушены управление войсками, система противовоздушной обороны, Военно-воздушные силы, Военно-морские силы, штабы связи, управления, логистика, а также склады с боеприпасами и военной техники. «Из чего восстанавливать, и кто им на это деньги даст?» — заявил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Минобороны России подчеркнуло, что Вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины — гражданскому населению ничего не угрожает. Официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков сообщил «Ленте.ру», что в результате ударов российских военных перестали функционировать 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.