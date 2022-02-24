Начальник российской колонии предстанет перед судом за превышение полномочий

В Тюмени начальника исправительной колонии № 6 (ИК-6) осудят по делу о превышении должностных полномочий. Об этом в четверг, 24 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, с 2020 по 2021 год обвиняемый незаконно организовал доставку запрещенных продуктов для нескольких осужденных. Также он использовал заключенных для выполнения ремонтных работ без официального привлечения к труду.

Экс-руководителю исправительного учреждения грозит до четырех лет лишения свободы.

17 февраля сообщалось, что в Челябинской области бывшего начальника российской колонии осудили за получение взяток от осужденных.