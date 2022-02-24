Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Раненного при ударе ракеты в корабль россиянина госпитализировали

Раненного при ракетном ударе по гражданскому судну российского моряка госпитализировали

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Члена экипажа российского гражданского судна, который получил ранение при ракетном ударе со стороны Украины, госпитализировали в Ейске. Об этом заявил глава Ейского района Виктор Ляхов, его слова передает ТАСС.

«Доставлен в Ейскую центральную районную больницу. Понимаем, что состояние средней тяжести, парню 22 года», — заявил он, отметив, что медики приступили к обследованию пострадавшего моряка.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
00:00

Инцидент с ракетным ударом по двум российским гражданским судам в Азовском море произошел 24 февраля. По данным погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, в 11 часов суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky попали под огонь со стороны города Мариуполь.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Великобритания анонсировала отказ от российских нефти и газа
В России выросло число DDoS-атак на онлайн-магазины
В США разработают радар для слежения за геостационарной орбитой
Военный эксперт оценил ущерб для НАТО после операции по демилитаризации Украины
Против главы ГИБДД Орловской области возбудили второе уголовное дело
Во время съемок сериала «Корона» украли драгоценности на 200 тысяч долларов
Джонсон пообещал выдавить Россию из мировой экономики
Раненного при ударе ракеты в корабль россиянина госпитализировали
Учитель дал рекомендации по борьбе с эмоциональными потрясениями
Посольство КНР объявило об эвакуации граждан с Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.