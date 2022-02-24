Раненного при ударе ракеты в корабль россиянина госпитализировали

Члена экипажа российского гражданского судна, который получил ранение при ракетном ударе со стороны Украины, госпитализировали в Ейске. Об этом заявил глава Ейского района Виктор Ляхов, его слова передает ТАСС.

«Доставлен в Ейскую центральную районную больницу. Понимаем, что состояние средней тяжести, парню 22 года», — заявил он, отметив, что медики приступили к обследованию пострадавшего моряка.

Инцидент с ракетным ударом по двум российским гражданским судам в Азовском море произошел 24 февраля. По данным погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю, в 11 часов суда SGV-Flot и Serafim Sarovsky попали под огонь со стороны города Мариуполь.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.